Заявления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в области энергетики отдают непрофессионализмом, и вряд ли выходец из структур Ахметова смог бы организовать дефицит угля на государственных ТЭС для бывшего начальника. Об этом в интервью Украина.ру рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

Шмыгаль действительно работал на ТЭС, принадлежащих Ахметову, но собеседник издания убеждён: к текущей ситуации с дефицитом угля на государственных ТЭС он непричастен. «Казахстан не поможет». Марунич о том, что происходит с запасами угля на Украине © Украина.ру/Нина Зотина

«Я далек от мысли, что Шмыгаль по указке Ахметова специально создал дефицит угля. В первую очередь никто не просчитал ни по газу, ни по углю — таких гениальных аналитиков я не видел нигде во всем мире — что так подорожают во втором полугодии и газ, и уголь. Ну кто прогнозировал газ по $1000 за тысячу кубов и уголь по $300 за тонну? Никто не прогнозировал», — сказал Марунич.

Решение же о повышении верхней планки стоимости электроэнергии, которое Кабмину необходимо было принимать летом, не было принято из-за негативных последствий для украинской промышленности, дополнил эксперт.

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