Шмыгаль действительно работал на ТЭС, принадлежащих Ахметову, но собеседник издания убеждён: к текущей ситуации с дефицитом угля на государственных ТЭС он непричастен.
«Я далек от мысли, что Шмыгаль по указке Ахметова специально создал дефицит угля. В первую очередь никто не просчитал ни по газу, ни по углю — таких гениальных аналитиков я не видел нигде во всем мире — что так подорожают во втором полугодии и газ, и уголь. Ну кто прогнозировал газ по $1000 за тысячу кубов и уголь по $300 за тонну? Никто не прогнозировал», — сказал Марунич.
Решение же о повышении верхней планки стоимости электроэнергии, которое Кабмину необходимо было принимать летом, не было принято из-за негативных последствий для украинской промышленности, дополнил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.