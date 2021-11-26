«Я не буду распускать парламент. Пока ничего не меняется. Тут у меня очень простая стратегия. У меня есть обязанности. Я должен думать про стабильную ситуацию в Украине и отопление домов пережить. Пройти достойно. Показать, что мы можем это самостоятельно… Поэтому депутаты, если голосуют, я не понимаю какой смысл [распускать Раду]», — сказал он.
На вопрос о том, есть ли большинство в Раде или законы утверждает неформальная коалиция, Зеленский ответил, что бывает по-разному, и это нормально.
Зеленский вскоре после своего избрания президентом Украины распустил парламент и объявил досрочные выборы в Верховную Раду.
На них убедительную победу одержала спешно созданная им партия «Слуга народа», название которой совпадает с названием сериала, в котором Зеленский сыграл президента Украины.
«Слуги» сформировали в Раде конституционное большинство без привлечения других партий. Однако спустя некоторое время их монокоалиция развалилась на несколько олигархических группировок.
В данный момент партия Зеленского не может самостоятельно принимать даже обычные решения, не говоря уже об изменениях в Конституцию, требующих голосов двух третей парламентариев.