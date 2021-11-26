Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается досрочно прекращать полномочия Рады и заявлять о роспуске парламента. Трансляцию пресс-марафона президента 26 ноября вели украинские телеканалы

«Я не буду распускать парламент. Пока ничего не меняется. Тут у меня очень простая стратегия. У меня есть обязанности. Я должен думать про стабильную ситуацию в Украине и отопление домов пережить. Пройти достойно. Показать, что мы можем это самостоятельно… Поэтому депутаты, если голосуют, я не понимаю какой смысл [распускать Раду]», — сказал он.

На вопрос о том, есть ли большинство в Раде или законы утверждает неформальная коалиция, Зеленский ответил, что бывает по-разному, и это нормально.

«Большая трагедия для Украины». Зеленский лицемерно удивился отказу «Газпрома» от «скидок» Киева © president.gov.ua

На них убедительную победу одержала спешно созданная им партия «Слуга народа», название которой совпадает с названием сериала, в котором Зеленский сыграл президента Украины.

«Слуги» сформировали в Раде конституционное большинство без привлечения других партий. Однако спустя некоторое время их монокоалиция развалилась на несколько олигархических группировок.

В данный момент партия Зеленского не может самостоятельно принимать даже обычные решения, не говоря уже об изменениях в Конституцию, требующих голосов двух третей парламентариев.