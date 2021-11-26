«Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна — независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают», — заявил бизнесмен.
В пятницу Зеленский дал пятичасовой пресс-марафон. В частности, он заявил, что Ахметов на сегодняшний момент готов включиться в вопрос государственного переворота и смены действующего президента. Также он рассказал о том, что получил «не только агентурную, но и звуковую информацию, где якобы представители Украины якобы с представителями России» обсуждают его участие. Планируется выделить 1 млрд долларов.