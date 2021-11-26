Крупнейший бизнесмен и самый богатый человек Украины Ринат Ахметов заявил, что информация Владимира Зеленского о якобы втягивании его в госпереворот, который будто бы планируется на 1 декабря, не соответствует действительности. Об этом говорится в комментарии Ахметова 26 ноября, который опубликовала его пресс-секретарь Анна Терехова в Facebook

Зеленский сказал, причастен ли Новинский к «перевороту Ахметова» © Facebook, Вадим Новинский В пятницу Зеленский дал пятичасовой пресс-марафон. В частности, он заявил, что Ахметов на сегодняшний момент готов включиться в вопрос государственного переворота и смены действующего президента. Также он рассказал о том, что получил «не только агентурную, но и звуковую информацию, где якобы представители Украины якобы с представителями России» обсуждают его участие. Планируется выделить 1 млрд долларов.