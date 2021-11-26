«Чтобы уехать ему пришлось прорываться через блокаду журналистов, которые не были на пресс-марафоне. Охрана грубо оттесняла представителей СМИ, из-за чего во время посадки главы государства в автомобиль случилась давка. Журналистка "Прямого" упала на плитку. Охранники в спешке запрыгивали в машину сопровождения», — говорится в сообщении.
Украинские "Вести" поспешили сообщить, что журналистку якобы сбил кортеж Зеленского. Однако немного позднее издание извинилось за дезинформацию в Telegram.
Видео с других ракурсов распространили другие каналы в Telegram, в частности, «Политика Страны». На них видна давка.
Пресс-марафон Зеленского длился пять часов вместо обещанных трех.