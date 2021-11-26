Журналистка телеканала «Прямой», который ранее принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко, упала возле кортежа главы государства Владимира Зеленского из-за давки представителей СМИ, желающих задать главе государства вопрос. Соответствующее видео 26 ноября распространил PavlovskyNEWS

«Ахметов найдет, чем ответить». Михаил Погребинский о том, когда Зеленский уйдет с поста президента Украины © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Украинские "Вести" поспешили сообщить, что журналистку якобы сбил кортеж Зеленского. Однако немного позднее издание извинилось за дезинформацию в Telegram.

Видео с других ракурсов распространили другие каналы в Telegram, в частности, «Политика Страны». На них видна давка.

Пресс-марафон Зеленского длился пять часов вместо обещанных трех.