Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отчитался перед журналистом о каждом часе своей работы и заявил, что глава государства тоже имеет право отдыхать. Трансляцию пресс-марафона президента 26 ноября вели украинские телеканалы

В частности, журналист «Украинской правды» Михаил Ткач спросил Зеленского, считает ли он аморальным в личных целях пользоваться вертолетами, которые должны использоваться для спасения людей. Речь идет о дне, когда, по данным СМИ, Зеленский летал в Ивано-Франковскую область в резиденцию президента в Синегоре якобы праздновать день рождения главы его Офиса Андрея Ермака. «Мощный человек»: Зеленский объяснил, почему не уволит Ермака © president.gov.ua

«Я имею право на личную жизнь, я имею право, не скрывая это, ехать туда, куда я хочу. Да, я был в Синегоре со своей семьей, да, со мной был Ермак. Президент не летает на одном вертолете — запрещено. Был вертолет сопровождения… За два дня до этого сломался президентский вертолет белого цвета. Так вышло, потому что Государственное управление делами не отремонтировали его. Дальше, к президенту Украины обратились люди с тем, чтобы использовать вертолет ГСЧС, мы уточнили — это законно», — заявил Зеленский.

Журналист не был удовлетворен ответами Зеленского и задавал уточняющие вопросы, которые глава государства посчитал мелочными. Зеленский стал рассказывать о каждом часе проведенного там дня. Впрочем, праздновал ли он день рождения Ермака, Зеленский четко не ответил. На очередной комментарий журналиста Зеленский резко ответил, что не должен отчитываться перед СМИ в отведенное ими время — «Миша, я президент!». Он заявил, что он как любой человек имеет право на личную жизнь и отдых в один день.