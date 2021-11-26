В ходе пресс-марафона Зеленского между президентом и журналистом разгорелась перепалка.
Зеленский заявил, что Украина потеряла Крым по вине исполнявшего обязанности президента в 2014 году Александра Турчинова, а Донбасс — из-за действий Петра Порошенко.
Также Зеленский обвинил и самого Бутусова в сливе секретной информации, которая привела к гибели людей.
«Нужно было встать и дать ему по морде. Он себя вел в этом марафоне как человек без морали и совести, который бросается словами только потому, что у него есть статус и затыкает рот с помощью пресс-секретаря», — заявил Бутусов.
По словам Бутусова, его остановило лишь уважение «к государству и к статусу президента Украины как верховного главнокомандующего».