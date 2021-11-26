Главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов посетовал, что вовремя не «дал по морде» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ролик 26 ноября опубликовали в Telegram-канале «Украина сейчас»

Бутусов устроил скандал на пресс-конференции Зеленского - видео © Facebook, Бутусов

Зеленский заявил, что Украина потеряла Крым по вине исполнявшего обязанности президента в 2014 году Александра Турчинова, а Донбасс — из-за действий Петра Порошенко.

Также Зеленский обвинил и самого Бутусова в сливе секретной информации, которая привела к гибели людей.

«Нужно было встать и дать ему по морде. Он себя вел в этом марафоне как человек без морали и совести, который бросается словами только потому, что у него есть статус и затыкает рот с помощью пресс-секретаря», — заявил Бутусов.

По словам Бутусова, его остановило лишь уважение «к государству и к статусу президента Украины как верховного главнокомандующего».