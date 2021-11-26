Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовится реформа термомодернизации страны, которая должна заработать после 2024 года, когда заканчивается газовый контракт Украины с Россией

«Как будет в следующем году, мне кажется, что дело не в следующем году. Сейчас вызов номер один — вопрос 2025 года когда закончится контракт на транзит газа. Я считаю, что это будет сложный момент. Я считаю, что мы должна быстро внедрять реформы термомодернизации», — сказал он.

Зеленский отметил, что для ее разработки Офис президента и минэкономиики страны пригласил «специальных людей», которые будут заниматься только этой работой. Для проведения реформы нужно 300 млрд гривен (около 800 млрд долларов). В первые несколько лет будет потрачено 100 млрд гривен.