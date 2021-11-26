Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужно было занять более активную позицию в рамках договоренностей с Россией. Об этом 26 ноября он рассказал на пресс-марафоне, который транслировали украинские телеканалы

Одной из своих ошибок Зеленский назвал чрезмерное доверие к людям, которых он назначал и которые советовали кадры. При этом он отметил, что не делал непоправимых ошибок. «А вы их людьми называете?» Зеленский оскандалился заявлением © скриншот видео Офіс Президента України

«Мои глобальные ошибки, они есть. И не только. Я считаю, что мне нужно было сильнее действовать, несмотря на то, что это зависело и зависит на 99% от России, но я считаю, мне надо было сильнее действовать с точки зрения наших договоренностей. Надо было больше рисковать», — сказал Зеленский.

Также президент отметил, что хотел решать вопросы «по-спринтерски», но некоторые из них приходится решать «по-стайерски», то есть в более длительный срок.