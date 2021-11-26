Львовский футбольный стадион «Арена-Львов» в аварийном состоянии и в любой момент может развалиться без ремонта. Об этом заявил мэр города Андрей Садовый на сессии городского совета 25 ноября, передает espreso.tv

Как русский Львов стал русофобским и что с ним будет © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

По его словам, Киев и местные власти не смогли договориться, кто же будет управлять стадионом и заниматься ремонтом.

«Если срочно там не начать выделение средств на ликвидацию аварийности, он просто может рухнуть. Плюс, чтобы вы понимали, стадион не введен в эксплуатацию. Там есть подстанция, которая не запущена. Также подстанция у аэропорта не запущена. 10 лет стоят подстанции!" Это просто грустно», — заявил Садовый.

На стадионе проводят матчи Украинской премьер-лиги клубы «Львов» и «Рух», а также сборная Украины.

Ранее один из депутатов Львовского облсовета предложил назвать стадион именем Степана Бандеры.