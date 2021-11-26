Ценой за подрыв независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины стали антироссийские санкции и ухудшение политического климата между ЕС и РФ. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает РИА Новости 26 ноября

Просто о сложном. Как США и Украина борются с Россией с помощью Гитлера © коллаж Украина.Ру Ангела Меркель заявила, что не хотела бы вдаваться в спекуляции по поводу новых санкций против России в связи с конфликтом в Донбассе, однако «каждая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины имела бы высокую цену».

«Можно видеть по прошлым годам, что стало ценой, которую было нужно, так сказать, заплатить: европейские санкции. Это цена, когда, конечно, и политический климат между ЕС и Россией явственно ухудшился в эти годы со времени аннексии Крыма. Я сейчас не хочу говорить спекулятивно, я хочу сказать о том, что мы озабочены, что это разочаровывает, что не дошло до этой встречи министров иностранных дел "нормандского формата", и это связано с позицией России. Однако, несмотря на это, необходимо и в дальнейшем искать диалога», — сказал Зайберт.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны, в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В России украинские заявления объясняют желанием получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.