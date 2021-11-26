«А вы их людьми называете? Есть разные. Есть представители людей. Не все представители людей — люди. Есть особи. Я так считаю. Я не обо всех говорю. Но да, это мое мнение. Если бы я был не прав, то не существовали бы правоохранительные органы», — заявил он.
Зеленский также отметил, что ранее Совет национальной безопасности и обороны называли «сборищем сбитых летчиков», а сейчас это мощный самостоятельный орган.
Ранее при Зеленском были введены санкции против многих представителей оппозиции, российских граждан, также особым списком СНБО вводил санкции против так называемых воров в законе. По мнению экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, государство не имеет право вводить санкции против своих граждан.