Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает «особями» часть людей, которые подверглись санкциям Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом 26 ноября он заявил на пресс-марафоне, который транслировали украинские телеканалы

СНБО «объявит охоту» на олигархов за финансирование Разумкова - Бондаренко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Зеленский также отметил, что ранее Совет национальной безопасности и обороны называли «сборищем сбитых летчиков», а сейчас это мощный самостоятельный орган.

Ранее при Зеленском были введены санкции против многих представителей оппозиции, российских граждан, также особым списком СНБО вводил санкции против так называемых воров в законе. По мнению экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, государство не имеет право вводить санкции против своих граждан.