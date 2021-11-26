Украинский певец Иван Дорн, который обычно поет на русском языке, переосмыслил трек группы Святослава Вакарчука «Океан Эльзы», на днях он выложил его в Instagram и на музыкальных сервисах

«Маленький Боря Моисеев»: Иван Дорн разозлил украинцев © Instagram, Иван Дорн Рожденом Ануси.

«Бегут мурашки и накатываются слезы от этого трека… Надеюсь, что и вас он не оставит равнодушными. Переосмыслили легендарный хит "Океана Эльзы" "Сьогоднi". Этому музыкальному наследию уже 20 лет! Особенно благодарен @sviatoslav.vakarchuk i @pianoboy_official за возможность быть причастным к такой истории. Любая критика is welcome. Дякую и всех обнимаю», — написал Дорн.

«Плачу от восторга», «Мурашки табунами», «Умираю», «Вернулся тот первый Иван Дорн», «Песня — восторг! какой же украинский красивый и певучий язык», — восхитились подписчики.

Ивана Дорна на Украине иногда критикуют за то, что он строит карьеру преимущественно в России. В 2017 году в интервью Юрию Дудю он назвал украинцев и русских братьями, а также отметил, что помогал благотворительным организациям, но они не были связаны с т.н. АТО в Донбассе.

Тем временем Святослав Вакарчук собрался с «Океаном Эльзы» в мировой тур с новым альбомом в 2022-2023 годах.