«Вчера у меня был разговор с Ангелой Меркель… Она сказала, что считает, что политика Германии относительно поддержки Украины будет неизменной. И я считаю, что она должна быть еще лучше, чем была. Но это уже будут мои переговоры с новым канцлером Германии. Я ожидаю, как любой прогрессивный человек предметных вещей и результатов, которые бы нам очень сильно помогли экономически и энергетически и что касается покоя в Донбассе», — заявил Зеленский.
Кроме того президент рассказал, что ожидает от Шольца «мощной санкционной политики» в отношении России, пока Донбасс не вернется в состав Украины.
Также он заявил, что рассчитывает на практическую помощь Шольца в газовом вопросе и выступил за транзит российского газа после 2024 года, но заявил, что предметных встреч для этого не было.