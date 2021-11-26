Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель политику нового канцлера Олафа Шольца в отношении Украины. Об этом 26 ноября он заявил на пресс-марафоне, который транслировали украинские телеканалы

«Вчера у меня был разговор с Ангелой Меркель… Она сказала, что считает, что политика Германии относительно поддержки Украины будет неизменной. И я считаю, что она должна быть еще лучше, чем была. Но это уже будут мои переговоры с новым канцлером Германии. Я ожидаю, как любой прогрессивный человек предметных вещей и результатов, которые бы нам очень сильно помогли экономически и энергетически и что касается покоя в Донбассе», — заявил Зеленский.

New York Times: Каким политиком будет новый канцлер Германии Олаф Шольц © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Также он заявил, что рассчитывает на практическую помощь Шольца в газовом вопросе и выступил за транзит российского газа после 2024 года, но заявил, что предметных встреч для этого не было.