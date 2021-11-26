Президент Украины Зеленский заявил, что рассчитывает от нового канцлера Германии Олафа Шольца четкой риторики и действий, которые поспособствуют вступлению Украины в Европейский союз. Об этом 26 ноября он заявил на пресс-марафоне, который транслировали украинские телеканалы

«Я бы очень хотел, чтобы новый канцлер Германии был более четким относительно членства Украины в Европейском союзе, и не боялся за это обратной за это реакции других государств, которые против этого. В том я думаю, что они могли бы нам очень сильно помочь», — сказал он.

Также Зеленский заявил, что рассчитывает на практическую помощь Шольца в газовом вопросе. По словам президента, канцлер должен повлиять на Россию.

Новая атака на «Северный поток — 2»: cумели ли США выбрать в Германии свое правительство © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211124/1032733720.html не упоминается вопрос газопровода «Северный поток — 2»

При этом в соглашении говорится, что Германия, принимая во внимание различное восприятие угроз, сосредоточится на «общей и последовательной политике ЕС в отношении России».