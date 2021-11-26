«Я бы очень хотел, чтобы новый канцлер Германии был более четким относительно членства Украины в Европейском союзе, и не боялся за это обратной за это реакции других государств, которые против этого. В том я думаю, что они могли бы нам очень сильно помочь», — сказал он.
Также Зеленский заявил, что рассчитывает на практическую помощь Шольца в газовом вопросе. По словам президента, канцлер должен повлиять на Россию.
Ранее СМИ опубликовали соглашение о коалиции нового правительства Германии. В документе отмечается, что Германия готова к конструктивному диалогу с Россией, и не упоминается вопрос газопровода «Северный поток — 2».
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211124/1032733720.html
При этом в соглашении говорится, что Германия, принимая во внимание различное восприятие угроз, сосредоточится на «общей и последовательной политике ЕС в отношении России».