«Я очень хотел бы, чтобы была практическая реализация, например, энергетической безопасности Украины… Я хотел бы, чтобы мы могли рассчитывать на помощь. Я хотел бы, чтобы "Северный поток-2" не был оружием России и бизнесом с некоторыми странами и Европой… Для нас это большая трагедия», — заявил он.
Ранее Зеленский выступил за транзит российского газа после 2024 года, но заявил, что предметных встреч для этого не было.
Газовый контракт между Россией и Украиной был заключен 31 декабря 2019 года. Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году — 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах — 40 млрд куб. м ежегодно.