Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет увольнять главу своего Офиса Андрея Ермака за то, что он не нравится лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко. Трансляцию пресс-марафона президента 26 ноября вели украинские телеканалы

«Он (Ермак — ред.) возвращал моряков, он занимался обменом, он действительно вместе с коллегами провел, я считаю, очень важные операции. Больше 100 людей были возвращены после нашей нормандской встречи… Я считаю, что нецелесообразно терять мощного человека только потому, что господину Петру он не нравится», — сказал он.

Андрей Ермак: кто он © politeka.net

В День достоинства и свободы 21 ноября 2021 года, который был посвящен 8-й годовщине Евромайдана, состоялся марш «Не теряем достоинства. Защищаем свободу». Участники акции развернули на Майдане огромный баннер с изображением Владимира Зеленского и Андрея Ермака с надписью «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство».

В ультимативной форме они потребовали уволить Ермака в течение десяти дней. Иначе радикалы пригрозили начать на Майдане бессрочную акцию протеста с 1 декабря.

Партия Петра Порошенко, а также националисты обвиняют Ермака в «сливе» спецоперации с «ЧВК Вагнера» и подозревают его в работе на РФ.