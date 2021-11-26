Внефракционный депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Гео Лерос написал 26 ноября в Facebook, что планирует подать в суд на президента Украины Владимира Зеленского

Во время пресс-марафона 26 ноября Зеленский, комментируя историю с жестом Лероса в свой адрес, назвал его взяточником.

«Просто малолетний дурачок в теле сорокалетнего мужчины решил опять всех обзывать, кто обличает его преступления. Набор стандартный, от афериста до взяточника. Было бы смешно, если бы не так печально из-за того, что это унылое г… наш президент. Пора и мне подать в суд на Зеленского, чем и займёмся», — отреагировал Лерос.

Английские лучники: Лерос на суде объяснил, что значил его жест в адрес Зеленского © скриншот с видео "NEWSONE" Владимира Зеленского предателем и показал ему средний палец. Государственное бюро расследований предъявило депутату обвинение в хулиганстве. Суд избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства.

Позднее Лерос пояснил, что показал оскорбительный жест не самой институции президента Украины, а лично Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку.