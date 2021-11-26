Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он рассчитывает на несколько переговорных площадок и форматов, чтобы вести переговоры с Россией относительно ситуации в Донбассе. Об этом 26 ноября он рассказал в эфире пресс-марафона, который транслировали украинские телеканалы

Зеленский обвалил акции компании Ахметова Ранее Зеленский также выступил за транзит российского газа после 2024 года, но заявил, что предметных встреч для этого не было.