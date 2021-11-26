«Я рассчитываю на несколько форматов переговоров с Россией…. Чтобы у нас было заседание четверки уже с новым канцлером [Германии Олафом Шольцем]. И параллельно мы ожидаем от переговоров от США и РФ. И понимаем, что об Украине без Украины решения не принимаются. Но все равно одним из главных вопросов будет Украина. Мы видим там другой также параллельный формат переговоров. И отдельно то, о чем сказал [председатель Евросовета] Шарль Мишель нужно разговаривать между главами администраций», — заявил он.
Ранее Зеленский также выступил за транзит российского газа после 2024 года, но заявил, что предметных встреч для этого не было.