«У нас контракт до 2024 года. Мы за продолжение транзита нашего газа. Мы даже сказали, что мы готовы увеличить транзит и наши мощности это позволяют… Но Россия на это не пошла. Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы на продление контракта о транзите. Кроме этих заявлений, я ничего не видел. Предметных встреч между нашими людьми, НАКом ("Нафтогазом" — ред.), например, и "Газпромом", их не было», — сказал Зеленский.
Газовый контракт между Россией и Украиной был заключен 31 декабря 2019 года. Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году — 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах — 40 млрд куб. м ежегодно.