Президент Украины Владимир Зеленский выступил за транзит российского газа после 2024 года, но заявил, что предметных встреч для этого не было. Трансляцию пресс-марафона главы государства 26 ноября вели украинские телеканалы

«Уровень абсурда зашкаливает!» Марунич раскритиковал газовую политику Украины Газовый контракт между Россией и Украиной был заключен 31 декабря 2019 года. Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году — 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах — 40 млрд куб. м ежегодно.