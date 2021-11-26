«Уровень абсурда зашкаливает!» Марунич раскритиковал газовую политику Украины
«Уровень абсурда зашкаливает!» Марунич раскритиковал газовую политику Украины
«У нас контракт до 2024 года. Мы за продолжение транзита нашего газа. Мы даже сказали, что мы готовы увеличить транзит и наши мощности это позволяют… Но Россия на это не пошла. Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы на продление контракта о транзите. Кроме этих заявлений, я ничего не видел. Предметных встреч между нашими людьми, НАКом ("Нафтогазом" — ред.), например, и "Газпромом", их не было», — сказал Зеленский.

Газовый контракт между Россией и Украиной был заключен 31 декабря 2019 года. Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году — 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах — 40 млрд куб. м ежегодно.    