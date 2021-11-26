Бутусов открыто обвинил Зеленского в гибели людей в Донбассе и заявил, что он отказывается нести за это ответственность. Кроме того журналист говорил о Зеленском в его же присутствии в третьем лице, перебивал президента и обвинял его во лжи.
В частности, Бутусов заявил, что после пресс-марафона Зеленский «пойдет весело придумывать шуточки для "Квартала"».
Зеленский в ответ обвинил Бутусова в сливе стратегически важной для Украины военной информации и заявил, что журналист работает на олигархов. Также Зеленский отметил, что Бутусов обижен на него, поскольку не получил никакой должности в госструктурах.
После конца беседы Бутусов стал кричать о том, что Зеленский должен лично перед ним извиниться за свою неправду.