Главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов вступил в перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским, предъявил обвинения и потребовал перед ним извиниться. Трансляцию пресс-марафона главы государства 26 ноября вели украинские телеканалы

Зеленский обвинил РФ в подготовке переворота на Украине, в Кремле ответили © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк

В частности, Бутусов заявил, что после пресс-марафона Зеленский «пойдет весело придумывать шуточки для "Квартала"».

Зеленский в ответ обвинил Бутусова в сливе стратегически важной для Украины военной информации и заявил, что журналист работает на олигархов. Также Зеленский отметил, что Бутусов обижен на него, поскольку не получил никакой должности в госструктурах.

После конца беседы Бутусов стал кричать о том, что Зеленский должен лично перед ним извиниться за свою неправду.