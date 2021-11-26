«Война Ахметова против государства». Почему Зеленский заговорил о перевороте на своей пресс-конференции
«Война Ахметова против государства». Почему Зеленский заговорил о перевороте на своей пресс-конференции
© скриншот видео Офіс Президента України
По его словам, к нему пришел Бурба и заявил, что по его данным разрабатываются 20 планов посадки самолета. Президент подчеркнул, что указал Бурбе, что это не украинская операция, и она не была детально продумана.

«Когда он (Бурба — ред.) вышел, я сказал, что после Америки он хочет поссорить меня и не только меня, а втянуть Украину в огромный скандал с [Тайипом] Эрдоганом. И Эрдоган никогда бы нам этого не простил», — заявил Зеленский.

При этом он добавил, что Украина не проводила эту операцию, ее «втянули потому что не самолетом, а автобусом они заехали в Минск, и их поселили в резиденцию или санаторий возле резиденции Александра Лукашенко».

И когда Бурба понял, что его идеи не сработают, он решил распространить информацию о «вагнергейте».