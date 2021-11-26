Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-глава Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба пробовал втянуть страну в скандал с Турцией в связи с якобы угрозами безопасности при возможной посадке самолета с «вагнеровцами» на Украине. Об этом 26 ноября он рассказал на пресс-марафоне, который транслировали украинские телеканалы

«Война Ахметова против государства». Почему Зеленский заговорил о перевороте на своей пресс-конференции © скриншот видео Офіс Президента України

«Когда он (Бурба — ред.) вышел, я сказал, что после Америки он хочет поссорить меня и не только меня, а втянуть Украину в огромный скандал с [Тайипом] Эрдоганом. И Эрдоган никогда бы нам этого не простил», — заявил Зеленский.

При этом он добавил, что Украина не проводила эту операцию, ее «втянули потому что не самолетом, а автобусом они заехали в Минск, и их поселили в резиденцию или санаторий возле резиденции Александра Лукашенко».

И когда Бурба понял, что его идеи не сработают, он решил распространить информацию о «вагнергейте».