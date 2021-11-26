«У России не было никаких планов принимать участие [в возможном госперевороте на Украине]. Россия никогда не занимается вообще такими делами», — заявил Песков.
Ранее на пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по информации от неназванных источников, 1 декабря на Украине планируется государственный переворот.
По словам Зеленского, бизнесмен Ринат Ахметов якобы готов включиться в вопрос государственного переворота и смены действующего президента.
Зеленский рассказал, что получил «не только агентурную, но и звуковую информацию, где якобы представители Украины якобы с представителями России» обсуждают участие Ахметова в перевороте, и на это планируется выделить 1 млрд долларов.
Также Зеленский пообещал, что в случае нового Майдана и протестов у Офиса президента никуда не сбежит, как экс-президент Виктор Янукович.