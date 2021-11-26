Американское агентство Bloomberg написало 25 ноября, что Россия передислоцировала войска даже на Камчатке, якобы готовясь к «вторжению» на Украину

В материале агентства Bloomberg утверждается, что на украинских картах зафиксировали «изменение распределения российских войск».

Со ссылкой на неназванные источники агентство заявило, что «крупномасштабное вторжение» России на Украину не начнется раньше января.

Российское вторжение: американский план © РИА Новости, Станислав Савельев / Перейти в фотобанк

Также в статье Bloomberg утверждается, что Россия «провела передислокацию вплоть до Камчатки» на случай, если конфликт перерастет в более глобальную войну.

Ранее американские СМИ стали регулярно публиковать статьи с утверждениями, что Россия якобы стягивает силы и технику к границе с Украиной. Украинские власти стали обсуждать возможность ввести военное положение и запрашивать у стран НАТО больше оружия.

В России отметили, что перемещение войск по территории РФ не несет никому угрозы, а США, распространяя алармистские заявления, подталкивают Украину к силовому решению конфликта в Донбассе.