Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бывший глава государства Петр Порошенко с помощью экс-главы Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы и информации о коронавирусе пытался поссорить Украину с США. Об этом 26 ноября он рассказал на пресс-марафоне, который транслировали украинские телеканалы

По его словам, Бурба приносил ему информацию о том, откуда начал распространяться коронавирус и даже формулу вакцины. Кроме того, он якобы предлагал передать эту информацию Российской Федерации или Китаю. Зеленский сказал, причастен ли Новинский к «перевороту Ахметова» © Facebook, Вадим Новинский

«Господин Бурба решил сохранить свое место, зная, что я хочу, чтобы он был уволен. Он принес информацию, что мы получили оперативную информацию касаемо ковида о том, кто придумал формулу ковида, и есть даже формула вакцины. Он сказал мне и назвал эту страну… Он предлагал мне передать эту информацию РФ или китайским коллегам. Это была операция под названием "Бурба"», — сказал Зеленский.

При этом президент заявил, что это была провокация за авторством Петра Порошенко, чтобы поссорить Украину с США. После того, как Зеленский отказался от предложения, было естественным, по его словам, что Бурба вышел с информацией в СМИ. Также президент отметил, что «это все время делал Петр Алексеевич, поскольку он хотел раскола украинских отношений с США».