Возле здания Верховной рады Украины противники вакцинации устроили очередной митинг, сообщил 26 ноября Telegram-канал «Шептун»

Антивакцинаторы Украины: кто эти люди и во что они верят © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«В законе сказано, что любая медицинская манипуляция, которую сделали пациенту, в том числе вакцинация, является медицинской тайной. Требовать сертификат о вакцинации незаконно», — заявил участник митинга.

Участники акции развернули плакаты с надписями «За что Зе убивает людей?», «Зе, что ты нам вкалываешь?», «Мы хотим жить, а не умирать от вакцины», «Хватит экспериментов над людьми».

Ранее Минздрав привел данные о том, что 88,2% госпитализированных на Украине с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили о российском следе в акциях украинских антипрививочников. Однако в действительности митинги организуют украинские общественные деятели.

На днях одна из украинок на таком митинге в ответ на вопрос журналиста о вакцинации поведала, что вакцина содержит частицу под названием «Годзилла», которая со временем уничтожит человека по сигналу 5G. «Годзилла головного мозга по ходу», — отреагировали в сети.