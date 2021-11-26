Памятник «Планета COVID», который совсем недавно установили в одесском городском саду, уже снесли. Такую новость 26 ноября у себя в Facebook сообщил депутат облсовета Валерий Чигидин

«"Арт-объект" в городском саду — демонтирован. Можно дальше наслаждаться осенней Одессой без "современного искусства"», — написал депутат, а также председатель комиссии по вопросам развития и сохранения истории города в Молодежном совете при Одесском городском голове.

«Китайский стыд»: одесситов озадачил новый памятник © Думская Евы Ятт, украсившей металлический вирус COVID-19 золотым литьем в виде женского полового органа.

Таким образом автор хотела показать актуальность темы домашнего насилия, однако горожане задумку не оценили, назвав «произведение» «китайским стыдом» и «мерзостью», которая отражает «где оказалась страна», многие требовали от власти хоть каких-то мер, и власть народ услышала.

«В другие города мы везем якорь-сердце, а в своем городе вешаем вот это. Свободное общество, это не тогда, когда каждый ̶г̶о̶р̶о̶д̶с̶к̶о̶й̶ ̶с̶у̶м̶а̶с̶ш̶е̶д̶ш̶и̶й̶ ̶ скульптор, вешает черт знает что. Я не хочу видеть Одессу такой», — написал накануне Чигидин, пообещав исправить положение.

По всей видимости, скульптура «Планета COVID» теперь может претендовать на попадание в Книгу Рекордов страны как памятник с самой короткой историей.