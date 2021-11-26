Украинская «Заря» проиграла «Роме» с разгромным счетом 0-4 в пятом туре Лиги конференций.
«Запретили проносить баннер, поскольку фраза "Луганск — это Украина" была признана "политической"… Мы думаем, что стюардам и полиции нужно немного образования!» — заявила пресс-служба клуба.
При этом фанатам «Зари» удалось развернуть похожий баннер в другой части стадиона.
«Заря» перебазировалась из Луганска вскоре после начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Формально представляет Луганск в чемпионате Украины и в еврокубках по сей день.
Ранее на футбольном матче началась потасовка болельщиков Украины и Боснии, когда украинские ультрас показали перевернутый флаг России, а боснийцы приняли его за флаг Сербии.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против Луганской и Донецкой Народных Республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По оценкам ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.