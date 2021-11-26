Болельщики украинского клуба «Заря» хотели вывесить на матче с итальянской «Ромой» флаг с надписью «Луганск – это Украина», но стюарды запретили демонстрацию символики с политическим подтекстом. Об этом 26 ноября сообщили в Twitter клуба «Заря»

Что-то пошло не так: антироссийская провокация украинских ультрас в Боснии закончилась провалом © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

«Запретили проносить баннер, поскольку фраза "Луганск — это Украина" была признана "политической"… Мы думаем, что стюардам и полиции нужно немного образования!» — заявила пресс-служба клуба.

При этом фанатам «Зари» удалось развернуть похожий баннер в другой части стадиона.

«Заря» перебазировалась из Луганска вскоре после начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Формально представляет Луганск в чемпионате Украины и в еврокубках по сей день.

Ранее на футбольном матче началась потасовка болельщиков Украины и Боснии, когда украинские ультрас показали перевернутый флаг России, а боснийцы приняли его за флаг Сербии.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против Луганской и Донецкой Народных Республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По оценкам ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.