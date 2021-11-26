Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается бороться за власть. Об этом 26 ноября он рассказал на пресс-марафоне, который транслировали украинские телеканалы

Зеленский и Шустер устроили перепалку в прямом эфире © commons.wikimedia.org, Valeamicus / Перейти в фотобанк

Во время своей президентской кампании Зеленский четко заявил, что в случае победы на выборах, прослужит стране ровно один срок. Тогда он сказал, что этого более чем достаточно, чтобы проявить себя. Спустя год риторика Зеленского изменилась. Теперь Зеленский не скрывает вероятности баллотироваться на второй срок, но прямо об этом не говорит.

Ранее экс-министр внутренних дел Арсен Аваков выразил сомнение в том, что президента Украины Владимира Зеленского могут избрать на второй срок. Он заявил, что в это не верит.