«Я точно не решаю этот вопрос. Решать будет общество. Я еще не принял решение. Это правда. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции. Это точно. Я не планирую такую сложную стратегию. Это будет связано с поддержкой личности. Моей личности», — сообщил президент.
Во время своей президентской кампании Зеленский четко заявил, что в случае победы на выборах, прослужит стране ровно один срок. Тогда он сказал, что этого более чем достаточно, чтобы проявить себя. Спустя год риторика Зеленского изменилась. Теперь Зеленский не скрывает вероятности баллотироваться на второй срок, но прямо об этом не говорит.
Ранее экс-министр внутренних дел Арсен Аваков выразил сомнение в том, что президента Украины Владимира Зеленского могут избрать на второй срок. Он заявил, что в это не верит.