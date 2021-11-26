Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает только на украинскую армию в случае эскалации в Донбассе, несмотря на поддержку из-за границы. Об этом 26 ноября он заявил на пресс-марафоне, который транслировали украинские телеканалы

«Мы в состоянии войны уже восемь лет… Я считаю, что такая вероятность (эскалации в Донбассе — ред.) может быть каждый день. Но считаю, что сегодня идет запугивание через определенные площадки массовой информации, что завтра будет война. Мы должны знать, что мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации», — заявил Зеленский.

При этом он отметил, что у Украины есть страны-партнеры, которые действительно поддерживают страну информационно, технически и финансово. Но, в первую очередь, по его словам, Украина «должна рассчитывать на себя и на свою армию».