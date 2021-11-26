Украинские следователи провели около ста обысков по делу о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Правоохранители ищут того, кто владеет определенными патронами калибра 7,62 венгерского производства – такие, как утверждают источники в оружейном бизнесе, завозились в страну только единожды

Утром 22 сентября автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли по пути в Киев. Сам Шефир остался цел, но его водитель получил три пулевых ранения. Мужчина остался жив, его увезли в больницу и прооперировали.

Стрельба по автомобилю политика, как выяснили следователи, велась из автоматического оружия калибра 7,62. По авто произвели более 10 выстрелов, пули попали в водительскую дверь, а также в колесо.

В Офисе президента сразу же заговорили о том, что мотивацией для нападения стала «активная борьба с олигархами» и в целом политическая деятельность Шефира. Позже в произошедшем попытались найти уже привычный «русский след».

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«Они на рассвете будят моих родителей, у мамы трясутся руки, отец волнуется… Является ли для этого основанием то, что я владею оружием калибра 7.62? В Украине таких десятки или сотни тысяч. Интересно мне, проводили ли обыски на территории Ивано-Франковской области еще у кого-то по таким основаниям», — рассказал депутат.

Кроме того, Волошин утверждает, что в день нападения на первого помощника президента находился не в Киеве.

Позже стало известно, что следователи провели уже более сотни обысков по делу о покушении на Шефира. Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на Офис генпрокурора, они наведываются к людям, которые осуществляли отстрел охотничьего оружия определенными патронами. Также обыски проходили в оружейных магазинах.

«Это калибр 7,62. Это специфические патроны. Такие патроны ранее не производились на территории Украины и не применялись на территории Украины. Производство — Венгрия. Мы пытаемся установить временные рамки их ввоза в Украину. Мы не исключаем контрабандное попадание этих пуль в Украину», — рассказал первый замглавы МВД Евгений Енин.

«Простые и довольно дешевые» — так охарактеризовал патроны спикер МВД Артем Шевченко. Гильзы, по его словам, венгерские, но сам патрон, возможно, заново собирали в Германии.

Как сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на источник, близкий к оружейному бизнесу, патроны, которые использовались во время покушения, были завезены на Украину ограниченной партией.

«Это из партии патронов 7,62×39, ввозимых в Украину из Венгрии, где каждая гильза была промаркирована для определения патрона как спортивного. Клеймо SM — это Sport Munition, они поступили в продажу лет 6 назад в несуществующем сейчас магазине Золотой фазан во Львове», — пишет Бутусов.

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«Сами по себе патроны — не специальные, а обычные армейские с пулей ПС, производства ГДР. Венгры их купили, распаковали из армейской тары, промаркировали каждый патрон чтоб назвать спортивными (вероятно для обхода какого-то своего внутреннего правила оборота), после чего некий сноровистый коммерсант сумел ввезти их в Украину и сертифицировать к гражданскому обороту», — добавил источник.

Как утверждает журналист, киллер использовал патроны, имевшиеся в коммерческой продаже в надежде, что их, как ему казалось, будет труднее идентифицировать. Но количество их владельцев, отметил Бутусов, не так велико и любой такой патрон может дать наводку на вероятного виновника и его сообщников.