Кота из Житомира по кличке Микки признали на Украине самым социализированным среди животных его вида, а все потому, что вместе со своей хозяйкой усатый «ходит» по магазинам и кафе. Причем делает это в детской коляске. Сюжет о домашнем любимце, почти не бывающем дома 25 ноября показал ТСН

«Вечер в хату»: необычный заключенный в украинской тюрьме взбудоражил сеть - фото © pixabay Наталья Зубарева нашла животное на улице еще совсем маленьким и принесла в семью. Муж сначала был против, но женщина, взяв в союзники дочь Аниту, убедила его оставить кота.

В итоге хвостатого начали учить командам и одарили гардеробом и коляской. Позже Наталья, будучи педагогом по образованию, решила провести эксперимент по социализации любимца, попытавшись «воспитать кота как человека».

«Ребенок в школе, муж на работе, кота в коляску и на закупки», — рассказала Зубарева.

Со временем Микки стал «ходить» с ней на рынок, в магазины и даже в кафе, получив статус местной звезды. Однако зоопсихологи уверены, что животному это не на пользу.

«Вы представляете, сколько за одну такую прогулку кот получает визуального контакта от людей, которые на него посмотрят. А еще дополнят это эмоциями. И выдержать это животному очень сложно», — прокомментировала ситуацию зоопсихолог Наталья Мартышко.

Между тем, популярность Микки продолжает набирать обороты, теперь он еще и фигурант Книги Рекордов Украины как первый социализированный кот страны.