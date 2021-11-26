«Китайский стыд»: одесситов озадачил новый памятник

В одесском городском саду установили необычный арт-объект. Называется памятник «Планета COVID» и представляет из себя скульптуру в виде вируса COVID-19, украшенного с одной стороны золотым литьем в форме женского полового органа. О городской обновке 25 ноября написала «Думская»

Оказалось, что скульптура сделана в рамках международной инициативы ООН «16 дней активных действий против гендерного насилия», а автор ее — одесская художница Ева Ятт. Она лично презентовала свою работу общественности.

«Вечер в хату»: необычный заключенный в украинской тюрьме взбудоражил сеть - фото © pixabay

«Эта работа — часть моего большого проекта. В период пандемии из-за локдауна очень сильно увечился рост домашнего насилия. Зачастую женщины молчат о своих проблемах и не решаются бороться. Мой арт-объект призван обратить внимание на эту проблему», — заявила Ятт.

«Китайский стыд», «Это шутка?», «Мерзость какая, слов нет… Дети гуляют», «Преинтересно, кто по полу ныне главархитектор города, чтоб понять какие секс-услуги предлагают гении современного *ыскухштва*», «Какая прелесть! Место, где мы все оказались», «Всем она, видимо, сообщает скульптор. Извините», «А мэру не стыдно?»,

«Феминистки еще в суд не подали? Желательно европейские, а еще лучше какая-то организация из США», «Кто-то же дал на это разрешение?», «Очень даже символично. Показывает состояние современной Украины, что все накрылось тем самым местом. Ждем продолжения в виде мужских органов», — отреагировали пользователи сети.

Сколько средств и из какого источника было потрачено на этот объект, пока не уточняется.