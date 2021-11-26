«Китайский стыд»: одесситов озадачил новый памятник

Оказалось, что скульптура сделана в рамках международной инициативы ООН «16 дней активных действий против гендерного насилия», а автор ее — одесская художница Ева Ятт. Она лично презентовала свою работу общественности.
По словам художницы, этот образ она выбрала неслучайно, так как объединение образов планеты, вируса и одновременно женского начала, на ее взгляд, символизируют одну конкретную современную проблему.
«Эта работа — часть моего большого проекта. В период пандемии из-за локдауна очень сильно увечился рост домашнего насилия. Зачастую женщины молчат о своих проблемах и не решаются бороться. Мой арт-объект призван обратить внимание на эту проблему», — заявила Ятт.
«Китайский стыд», «Это шутка?», «Мерзость какая, слов нет… Дети гуляют», «Преинтересно, кто по полу ныне главархитектор города, чтоб понять какие секс-услуги предлагают гении современного *ыскухштва*», «Какая прелесть! Место, где мы все оказались», «Всем она, видимо, сообщает скульптор. Извините», «А мэру не стыдно?»,
«Феминистки еще в суд не подали? Желательно европейские, а еще лучше какая-то организация из США», «Кто-то же дал на это разрешение?», «Очень даже символично. Показывает состояние современной Украины, что все накрылось тем самым местом. Ждем продолжения в виде мужских органов», — отреагировали пользователи сети.
Сколько средств и из какого источника было потрачено на этот объект, пока не уточняется.