Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с беженцами на белорусско-польской границе. Глава республики ознакомился с условиями проживания и питания мигрантов, сообщает агенство БЕЛТА 26 ноября

Около недели мигранты из стран Ближнего Востока находятся в транспортно-логистическом центре у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Объект размещения был оборудован властями Белоруссии для обеспечения нормальных условий проживания беженцев.

В ходе общения с журналистами Лукашенко выступил с призывом к Германии и странам Запада. Беженцы или все же мигранты? Злобин назвал истинную причину атаки границы © AP, Czarek Sokolowski

«Они хотят воссоединить свои семьи. Найти своих родных, которые находятся в Германии. Заберите, пожалуйста, этих людей!», — сказал глава Белоруссии.

Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Глава государства также встретился с представителями Красного Креста.

Ранее сообщалось, что мигранты начали возвращаться из Белоруссии на родину. Около 200 мигрантов было депортировано из Варшавы в Ирак за нарушение правил пересечения границы.