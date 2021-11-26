На Украине не любят проявления авторитаризма, поэтому в стране так часто сменяется власть, заявил 25 ноября в эфире телеканала «Украина 24» политолог Вадим Карасев

Зеленский впервые проигрывает во втором туре - опрос © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Гетмана поставили, он начинает выделываться — мы этого гетмана уберем. Поэтому в Украине никогда не было династии, королевских дворов и т.д. Тут география другая, не для монархии, автократии, диктатуры и пр. Но каждый хочет это сделать», — отметил Карасев.

По его мнению, дело может быть в недостатках конституционной системы Украины. Политолог подчеркнул, что стране нужна более сбалансированная власть.

«Баланс не дает возможность президенту делать ошибки. Он же ошибки может сделать, если уверует, что он — "Бог из машины", что он — хозяин, что государство — это его», — заявил Карасев.

Он отметил, что Украина ослабла, но добавил, что не хочет сваливать вину «только на одного человека», то есть лично президента Владимира Зеленского.

В интервью Украина.ру украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян предположила, что Зеленский обречен, поскольку против него объединились и олигархи, и «коллективный Запад».