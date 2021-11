Британский певец Эд Ширан снял новый клип на улицах Киева. Об этом 25 ноября сообщил сам музыкант в своем Instagram, попутно поблагодарив украинскую столицу за гостеприимство

«Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночные съемки в твоем прекрасном городе, Украина прекрасна», — написал исполнитель, но тут же «получил» от местных жителей.

«Может быть, уже пора дать концерт в Киеве? Только Kyiv, а не Kiev», — написал один из пользователей, и после его комментария артист поправил свой пост.

Ранее на Украине снимались и другие клипы звезд с мировым именем, например, видео на песню We're Good Дуа Липы, Nothing Breaks Like a Heart Майли Сайрус и Trouble In Town группы Coldplay.