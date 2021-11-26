«Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночные съемки в твоем прекрасном городе, Украина прекрасна», — написал исполнитель, но тут же «получил» от местных жителей.
«Может быть, уже пора дать концерт в Киеве? Только Kyiv, а не Kiev», — написал один из пользователей, и после его комментария артист поправил свой пост.
Пока Ширан выложил только одно фото из новой работы, подробности сюжета видео музыкант держит в строжайшем секрете. Известно только, что съемки велись рядом с корпусом механико-математического факультета Киевского национального университета.
Ранее на Украине снимались и другие клипы звезд с мировым именем, например, видео на песню We're Good Дуа Липы, Nothing Breaks Like a Heart Майли Сайрус и Trouble In Town группы Coldplay.