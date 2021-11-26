За последние сутки на Украине зафиксировано 15 936 подтвержденных случаев коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Telegram 26 ноября

Антивакцинаторы Украины: кто эти люди и во что они верят © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк данным Минздрава, за сутки заразились COVID-19 1394 ребенка и 303 медработника.

Госпитализированы с коронавирусом 3208 пациентов. Выздоровели 24 569 человек, умерли 608.

За все время пандемии на Украине заболели 3 400 340 человек. Выздоровели 2 877 021 человек, умерли от осложнений коронавируса 84 149.

В сообщении подчеркивается, что 88,2% госпитализированных на Украине с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы.



Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20211125/1032739072.html в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что кампании против вакцинации от коронавируса в стране якобы организуют из России. При этом в действительности устраивают акции антипрививочников украинские общественные деятели.