Волна фанатской любви обрушилась на украинского кота Степана, после того, как его фото репостнула американская певица Бритни Спирс, написавшая, что если она пропадет из поля зрения фанатов, то найти ее можно будет с этим пушистиком. О новом витке жизни Степы и его хозяйки 25 ноября написало «Суспильне»

«Какая-то такая гордость, не знаю… Я на нее (Бритни Спирс - ред.) подписана. Она утром выложила этот пост. Я открыла Instagram и сразу — она и фото наше», — поделилась хозяйка животного.

«Вечер в хату»: необычный заключенный в украинской тюрьме взбудоражил сеть - фото © pixabay

Хозяйка животного считает, что Спирс могла заметить ее Степана после того, как в сети появилось его видео, смонтированное под музыку этой американской дивы.

Девушка добавила, что это не первый раз, когда на Степу обратила внимание звезда с мировым именем, ранее о нем писали модель Хейли Бибер и актриса Диана Крюгер. Однако, добавила украинка, ей хотелось бы, чтобы кота начали замечать и звезды из их родной страны.

Украинский кот Степан прославился в конце июня 2021 года благодаря необычному выражению морды. Усатый часто выглядит недовольным, как будто на себе испытал всю трагичность этого бренного мира. Хозяева животного решили использовать эту «фишку» и усадили Степу за стол, имитировав «скучную вечеринку».

Кстати, Степа — «приемный», его подобрали на улице месячным котенком. Теперь у животного все в порядке, он любит сырую говядину, вволю поспать, делать «тыгыдык» по квартире, а еще принимает участие в съемках роликов для соцсетей, где неизменно играет роль «удрученного весельем».