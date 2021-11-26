«Какая-то такая гордость, не знаю… Я на нее (Бритни Спирс - ред.) подписана. Она утром выложила этот пост. Я открыла Instagram и сразу — она и фото наше», — поделилась хозяйка животного.
По ее словам, после звездного поста на страницу Степы буквально за пару часов подписалось около 15 тысяч человек, а в директ пришло больше тысячи сообщений на самых разных языках.
Хозяйка животного считает, что Спирс могла заметить ее Степана после того, как в сети появилось его видео, смонтированное под музыку этой американской дивы.
Девушка добавила, что это не первый раз, когда на Степу обратила внимание звезда с мировым именем, ранее о нем писали модель Хейли Бибер и актриса Диана Крюгер. Однако, добавила украинка, ей хотелось бы, чтобы кота начали замечать и звезды из их родной страны.
Украинский кот Степан прославился в конце июня 2021 года благодаря необычному выражению морды. Усатый часто выглядит недовольным, как будто на себе испытал всю трагичность этого бренного мира. Хозяева животного решили использовать эту «фишку» и усадили Степу за стол, имитировав «скучную вечеринку».
Кстати, Степа — «приемный», его подобрали на улице месячным котенком. Теперь у животного все в порядке, он любит сырую говядину, вволю поспать, делать «тыгыдык» по квартире, а еще принимает участие в съемках роликов для соцсетей, где неизменно играет роль «удрученного весельем».