Государственное бюро расследований (ГБР) может вызвать на допрос президента Украины Владимира Зеленского. Такую возможность допустил исполняющий обязанности главы ведомства Алексей Сухачев в эфире телеканала «1+1» 25 ноября

По словам Сухачева, на протяжении нескольких дней ГБР будет вызывать на допрос главу Офиса президента Андрея Ермака.

«Почему не делаем это сейчас? Потому что ожидаем определенную информацию от правоохранительных органов», — пояснил он.

Сухачев объяснил, что ГБР имеет право вызвать на допрос и самого Зеленского, если в этом будет необходимость.

Bellingcat и «вагнергейт»: западные спецслужбы вывели Зеленского из-под удара © кадр из видео задержания Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета с целью его посадки в нужной точке.

Журналисты сообщили, что 23 июля 2020 года, когда «бывшие оперативники прибыли в Офис президента (ОП), чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем ОП Андреем Ермаком, где тогда было принято решение отложить операцию.

Позже выехавших в Белоруссию «вагнеровцев» задержали местные спецслужбы, а позже выдали их России.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента