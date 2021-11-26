По словам Сухачева, на протяжении нескольких дней ГБР будет вызывать на допрос главу Офиса президента Андрея Ермака.
«Почему не делаем это сейчас? Потому что ожидаем определенную информацию от правоохранительных органов», — пояснил он.
Сухачев объяснил, что ГБР имеет право вызвать на допрос и самого Зеленского, если в этом будет необходимость.
В среду, 17 ноября, издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки Минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета с целью его посадки в нужной точке.
Журналисты сообщили, что 23 июля 2020 года, когда «бывшие оперативники прибыли в Офис президента (ОП), чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем ОП Андреем Ермаком, где тогда было принято решение отложить операцию.
Позже выехавших в Белоруссию «вагнеровцев» задержали местные спецслужбы, а позже выдали их России.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента