Интерес к украинской певице Софии Ротару не утихает. На этот раз предметом обсуждения и критики стал ее наряд, в котором артистка выступала на частной вечеринке в Германии. Об этом 25 ноября написала «Экспресс газета»

На кадрах можно хорошо рассмотреть костюм Ротару, он состоит из черного укороченного пиджака с зелеными цветами и длинного струящегося платья той же расцветки с необычным кроем. Отдельные поклонники назвали наряд старушечьим, другие обратили внимание на то, что Ротару появляется на публике в нем уже не в первый раз, что, вероятно, свидетельствует о финансовых проблемах.

«Ну неужели сама не видит, что это платье ее старит?! Как бабка», «Бабушкино платье одно и то же постоянно», «Неужели деньги кончились?», «Да ладно вам, девочки, может этот костюм у нее любимый», — написали пользователи.

«Вечер в хату»: необычный заключенный в украинской тюрьме взбудоражил сеть - фото © pixabay Аника Керимова, работающая со звездами, по ее мнению, артистка понимает толк в стиле, а содержимое ее гардероба стоит крайне дорого.

«Не думаю, что у Софии Михайловны финансовые проблемы. Судя по тому, как она выглядела на данном выступлении, проблем с деньгами у нее точно нет. Концертный наряд сделан из очень модной на сегодняшний день жаккардовой ткани. По всей видимости, костюм Ротару — ручной работы, а это значит, что цена возрастает в разы. Думаю, за него певица отдала в районе 300 тысяч рублей. Если его в интернете называют "бабушкиным", то мне бы очень хотелось, чтобы все наши бабушки могли позволить себе такие наряды», — заявила Керимова.

По ее мнению, брать пример с Ротару нужно и многим звездам: умению скрывать недостатки, максимально подчеркивая достоинства. Например, обратила внимание дизайнер, «хуторянка» предпочитает наряды с закрытыми руками и зоной декольте и делает это правильно, ведь именно эти части тела чаще всего выдают возраст.

Последнее время вокруг состояния здоровья 74-летней певицы ходит много слухов. На том же видео с ее выступления в Германии видно, что у Ротару тремор. Несколько медиков, изучив ролик, заявили, что это может быть признаком развивающейся болезни Паркинсона, однако сын артистки Руслан Евдокименко категорически отрицает какие-либо проблемы у своей матери.