В докладе МВФ утверждается, что Киев «продолжает добросовестные усилия по урегулированию задолженности перед Россией».
Ранее правила МВФ запрещали фонду кредитовать страну, у которой имеется просроченная задолженность перед «официальными двусторонними кредиторами» (другими странами). В 2015 году МВФ пересмотрел это правило и допустил финансирование страны-должника.
Однако для этого есть условие: должник предпринимает «добросовестные» усилия по урегулированию двустороннего долга. При этом считается, что долговой спор остается неурегулированным из-за нежелания кредитора идти навстречу МВФ и соглашаться на реструктуризацию или рефинансирование долга.
В декабре 2013 года Россия согласилась выдать Украине кредит на сумму 15 миллиардов долларов. За счет Фонда национального благосостояния Москва выкупила выпущенные Киевом еврооблигации на 3 миллиарда долларов под 5% годовых.
Затем Россия приостановила перечисление средств из-за госпереворота на Украине. Новое правительство Украины ввело мораторий на выплату Москве долга.
В ноябре Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору России и Украины. Планируется, что решение будет вынесено в срок от трех до девяти месяцев.