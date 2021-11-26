Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что Украина стремится «добросовестно» разрешить спор с Россией о евробондах на 3 млрд долларов. Об этом говорится в докладе МВФ о состоянии экономики Украины, опубликованном на днях

В докладе МВФ утверждается, что Киев «продолжает добросовестные усилия по урегулированию задолженности перед Россией».

Занимали «под давлением»: как Украина отказывается отдавать России три миллиарда долларов © пресс-служба НАБУ

Однако для этого есть условие: должник предпринимает «добросовестные» усилия по урегулированию двустороннего долга. При этом считается, что долговой спор остается неурегулированным из-за нежелания кредитора идти навстречу МВФ и соглашаться на реструктуризацию или рефинансирование долга.

В декабре 2013 года Россия согласилась выдать Украине кредит на сумму 15 миллиардов долларов. За счет Фонда национального благосостояния Москва выкупила выпущенные Киевом еврооблигации на 3 миллиарда долларов под 5% годовых.

Затем Россия приостановила перечисление средств из-за госпереворота на Украине. Новое правительство Украины ввело мораторий на выплату Москве долга.

В ноябре Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору России и Украины. Планируется, что решение будет вынесено в срок от трех до девяти месяцев.