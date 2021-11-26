Польский корреспондент отметил, что никто из польских журналистов, аккредитованных на Украине, не был приглашен на конференцию.
«Принимая во внимание значение польско-украинского партнерства и значение Украины для наших читателей, зрителей и слушателей, мы приглашаем вас, господин президент, на чебурек и разговор в крымскотатарском кафе в Киеве», — написал журналист.
Он указал, что представители СМИ Польши готовы встретиться с Зеленским в удобное для него время.
Накануне в Офисе Зеленского анонсировали трехчасовой пресс-марафон президента. Пройдет он в коворкинге Creative States Arsenal в Киеве. При этом вначале сообщалось, что конференция может состояться в одной из пиццерий на Подоле.
Попасть на мероприятие смогут не все желающие журналисты. В Офисе объяснили ограничения эпидемической ситуацией. Всего на марафон приглашены корреспонденты из тридцати СМИ, в том числе из иностранных агентств Reuters, Deutsche Welle, AFP, Bloomberg и BBC.
Украинские журналисты, которых не пригласили на пресс-марафон Зеленского, намерены прийти к месту его проведения и выразить протест в связи с тем, что в этот раз президент позвал общаться только избранных.
В первый год президентства Зеленский проводил марафон общения с журналистами в заведении общепита в центре Киева.