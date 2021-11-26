Корреспонденты польских СМИ на Украине, из-за того что их не аккредитовали на пресс-марафон президента Владимира Зеленского, выступили с необычным предложением. К украинскому президенту обратился в Facebook журналист польского Radio Wnet Павел Боболович 25 ноября

Спорное блюдо. Кто на самом деле придумал чебурек и как его правильно готовить © Facebook,

«Принимая во внимание значение польско-украинского партнерства и значение Украины для наших читателей, зрителей и слушателей, мы приглашаем вас, господин президент, на чебурек и разговор в крымскотатарском кафе в Киеве», — написал журналист.

Он указал, что представители СМИ Польши готовы встретиться с Зеленским в удобное для него время.

Накануне в Офисе Зеленского анонсировали трехчасовой пресс-марафон президента. Пройдет он в коворкинге Creative States Arsenal в Киеве. При этом вначале сообщалось, что конференция может состояться в одной из пиццерий на Подоле.

Попасть на мероприятие смогут не все желающие журналисты. В Офисе объяснили ограничения эпидемической ситуацией. Всего на марафон приглашены корреспонденты из тридцати СМИ, в том числе из иностранных агентств Reuters, Deutsche Welle, AFP, Bloomberg и BBC.

Украинские журналисты, которых не пригласили на пресс-марафон Зеленского, намерены прийти к месту его проведения и выразить протест в связи с тем, что в этот раз президент позвал общаться только избранных.

В первый год президентства Зеленский проводил марафон общения с журналистами в заведении общепита в центре Киева.