США и их партнеры сознательно идут на эскалацию военного конфликта, наращивая военное присутствие в Черном море. Об этом заявил глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук, передает РИА Новости 26 ноября

Александр Артамонов: на тактику «клещей» от США в Черном море Россия ответит «встречным маневрами» © vk.com, Александр Артамонов

«К сожалению, идет эскалация ситуации. В этом году в Черном море побывали около 40 кораблей американских и членов НАТО. Эта ситуация становится реальной угрозой военного конфликта. Идет скоординированная эскалация напряжения в Черном море», — заявил Форманчук.

Он отметил, что Россия готова нейтрализовать любую военную угрозу своими собственными возможностями.

Президент России Владимир Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом для страны. В Минобороны РФ заявили, что маневры США в Черном море выглядят как изучение предполагаемого театра военных действий в случае эскалации в Донбассе. Также в ведомстве отметили, что подобные действия дестабилизируют обстановку в Черноморском регионе.