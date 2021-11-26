Ранее стало известно, что ракетный эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря, об этом сообщил американский Шестой флот. Корабль вместе с партнерами по НАТО будет обеспечивать «безопасность и стабильность» на водном пути в регионе.
«К сожалению, идет эскалация ситуации. В этом году в Черном море побывали около 40 кораблей американских и членов НАТО. Эта ситуация становится реальной угрозой военного конфликта. Идет скоординированная эскалация напряжения в Черном море», — заявил Форманчук.
Он отметил, что Россия готова нейтрализовать любую военную угрозу своими собственными возможностями.
Президент России Владимир Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом для страны. В Минобороны РФ заявили, что маневры США в Черном море выглядят как изучение предполагаемого театра военных действий в случае эскалации в Донбассе. Также в ведомстве отметили, что подобные действия дестабилизируют обстановку в Черноморском регионе.