Если вялотекущий конфликт в Донбассе перерастет в полноценную войну, то казахстанские власти будут реагировать в том же ключе, в котором реагировали до сей поры. Они попытаются продвигать свои посреднические услуги, не более того, рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

Еще первый президент Нурсултан Назарбаев активно продвигал Казахстан в качестве переговорной площадки для урегулирования конфликта, хотя выбор был сделан в пользу Минска, напомнил эксперт.

Но учитывая ухудшение украино-белорусских отношений, нельзя исключать, что переговорную площадку все же перенесут в Астану, уточнил журналист.

«Есть много факторов, которые будут приниматься во внимание. На данный момент у Казахстана с официальным Киевом дружественно-нейтральные отношения, и вполне может быть, что если зайдет разговор о смене переговорной площадки, то они дадут свое согласие. Вполне возможно, что и Россия не будет возражать. Такой вариант исключать нельзя», — констатировал Намовир.

Что касается ситуации с углем, то эти задержки действительно носят технический характер и не связаны с политическими решениями, так что пока Казахстан официально дистанцировался от попыток политизировать эту ситуацию и втянуть республику в конфликт вокруг Донбасса, заключил собеседник издания.

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