Ранее часть казахских экспертов не поверили доводам Москвы и казахского правительства, что ограничения на транзит казахстанского угля через Россию в Украину связаны с загруженностью инфраструктуры с российской стороны, они увидели в этом попытку России ущемить интересы Казахстана.
Еще первый президент Нурсултан Назарбаев активно продвигал Казахстан в качестве переговорной площадки для урегулирования конфликта, хотя выбор был сделан в пользу Минска, напомнил эксперт.
Но учитывая ухудшение украино-белорусских отношений, нельзя исключать, что переговорную площадку все же перенесут в Астану, уточнил журналист.
«Есть много факторов, которые будут приниматься во внимание. На данный момент у Казахстана с официальным Киевом дружественно-нейтральные отношения, и вполне может быть, что если зайдет разговор о смене переговорной площадки, то они дадут свое согласие. Вполне возможно, что и Россия не будет возражать. Такой вариант исключать нельзя», — констатировал Намовир.
Что касается ситуации с углем, то эти задержки действительно носят технический характер и не связаны с политическими решениями, так что пока Казахстан официально дистанцировался от попыток политизировать эту ситуацию и втянуть республику в конфликт вокруг Донбасса, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.