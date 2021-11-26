Украинские журналисты, не получившие приглашение на пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, намерены протестовать под стенами коворкинга Creative States Arsenal в Киеве, где будет проходить это мероприятие. Соответствующие призывы представители СМИ написали 25 и 26 ноября в своих соцсетях

«Коллеги из "не ведущих" СМИ, есть предложение прийти под стены "пресс-конференции", чтобы продемонстрировать, сколько журналистов хотели и не смогли задать вопрос президенту Зеленскому», — написала журналистка Татьяна Козырева в своем Facebook.

«А почему не в бане?» Зеленский зовет журналистов в необычное место на пресс-марафон © Facebook, Владимир Зеленский

«Журналисты, редакторы и работники СМИ придут под место проведения так называемой пресс-конференции президента Владимира Зеленского, чтобы озвучить протест против гибридной цензуры. Журналисты должны иметь равные возможности в доступе к информации и имеют право задать вопросы, в ответах на которые нуждается общество, в то время как Офис президента хочет общаться только с избранными, создавая лояльный "пузырь" прессы. Нет, не получится», — возмутилась и журналистка Екатерина Сергацкова, представляющая издание «Заборони».

Поведение нынешнего главы государства она сравнила с поступками беглого экс-президента Виктора Януковича, констатировав, что в этой «битве» Зеленский проигрывает.

«Зарегистрироваться нельзя. Офис сам решил, кого пригласить: 30 изданий. Это какой-то уже новый уровень. Раньше открывали регистрацию и отказывали, теперь решили: ну зачем эти формальности, если можно вообще не заморачиваться? Привет, Виктор Федорыч», — написала Сергацкова.

Решение о проведении пресс-марафона было принято вечером 25 ноября. В Офисе президента подчеркнули, что в связи со сложной эпидемической ситуацией и с учетом опыта проведения предыдущих подобных мероприятий, было принято решение пригласить всего 30 журналистов из ведущих СМИ.

В 2019 году Зеленский проводил пресс-марафон на фудкорте на столичной улице Московской, он длился рекордные 14 часов. В 2020-м на госпредприятии «Антонов» задать вопросы ему собралось около 200 журналистов.