На снимках, сделанных во время спецоперации СБУ в винницкой тюрьме, где сотрудники задерживали с поличным подозреваемых в мошенничестве в сети, был обнаружен котенок. Животное оказалось единственным невозмутимым участником действа, на что с юмором отреагировали подписчики группы out of context Ukrainе в Twitter, опубликовавшей на днях фото

Украина.ру на Youtube Уже Европа: в Киеве под усиленной охраной состоялся гей-парад