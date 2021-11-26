В Испании выпустили учебник с российским Крымом, Украина требует отозвать всю партию
В Испании выпустили учебник с российским Крымом, Украина требует отозвать всю партию
© РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк
Одни пользователи решили, что кот на снимках — результат чьего-то шутливого фотошопа, однако позже, когда подлинность снимков была подтверждена, люди с удовольствием стали комментировать ситуацию.

«Вечер в хату», «Волю котикам!», «Кот — понятой!», «Это наркокурьер», «Он старший», «За что срок мотаешь, шерстяной?», «За клубочки нераспутанные», «К.О.Т. — коренной обитатель тюрьмы», — написали люди.

Известно, что дымчатого котенка изъяли у заключенных, которые подозреваются в сетевой афере с онлайн-магазинами и могут получить дополнительные сроки.