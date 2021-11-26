Большинство населения Казахстана пока негативно воспринимает агрессивную националистическую риторику. Принципы межнационального согласия и сосуществования по-прежнему довольно сильны. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook Сергей Лавров написал довольно комплементарную статью, посвященную 29-летию установления российско-казахстанских отношений. Но в самом конце этой статьи он высказал мысль, что «отдельные случаи» проявления ксенофобии в отношении русских и русскоязычных граждан Казахстана «во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик.

Более того, в большинстве своем титульное русскоязычное население Казахстана также ощущает заметный дискомфорт от этой националистической риторики, поскольку в первую очередь она направлена против них, и только потом — против русских и других национальностей, уточнил эксперт.

«Но эта ситуация в сфере межнациональных отношений и отношение титульного населения к национал-патриотической идеологии находится в постоянной динамике, и молодое казахстанское поколение, которые родилось уже во времена независимости, уже не так воспринимает эти принципы. Для них важна национальная и этническая составляющая внутренней политики, которая артикулируется через школьные и университетские учебники по истории и культуре Казахстана», — отметил Намовир.

Что же касается статьи Лаврова, то основной ее посыл состоит в том, что нельзя портить прекрасные и конструктивные российско-казахстанские отношения и нельзя создавать проблемы на ровном месте, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.