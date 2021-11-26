Украина обвиняет Россию в ситуации в Донбассе, однако не считает, что Россия готовит нападение на Украину, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1» 25 ноября

«Заводят в какой-то блуд»: Данилов обвинил Россию в бедах Украины © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Там российские войска, там российские офицеры, там полностью российские орудия… Для того, чтобы закончилась война на территории Донецкой и Луганской областей, надо очень простые вещи: они должны оттуда убраться восвояси», — сказал Данилов.

Что касается заявлений о готовящемся «вторжении России» на Украину, Данилов отметил, что не видит угроз, о которых ранее рассказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Мы анализируем все и все систематизируем. Я как секретарь СНБО на сегодняшний день не вижу никаких угроз, о которых говорил господин Буданов», — сказал Данилов.

При этом, по словам Данилова, угроза для Украины «есть всегда, пока рядом находится Россия». Он заявил, что Украина готова к войне, но будет ли она — пока вопрос открытый.

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью американскому изданию заявил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной и готовит нападение.

В РФ опровергли заявления США и Украины о «подготовке к вторжению» и призвали Киев прекратить провокации в Донбассе. Также в МИД РФ отметили, что страны НАТО подталкивают Украину к силовому решению конфликта в Донбассе.