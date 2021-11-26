В Испании издали школьный учебник, где полуостров Крым указан как территория Российской Федерации. Этот факт сильно возмутил сотрудников дипмиссии Украины, которые потребовали от испанского правительства незамедлительно исправить «ошибку», соответствующее обращение 25 ноября появилось на официальной странице посольства Украины в Испании в Facebook

«Посол [Украины в Испании] Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Аллегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике "Социальные науки" для 6-го класса средней школы издательства Edelvives по отношению к принадлежности Крымского полуострова РФ», — говорится в сообщении.

Кулеба ответил, общается ли Киев с Москвой за спиной союзников © REUTERS, Leah Millis

«А Китаю слабо сделать замечание», — отреагировал на пост посольства один из украиноязычных пользователей, прикрепив к своему комментарию ссылку на карту мира 2018 года, изданную в КНР.

К слову, ранее на Украине возмущались и поступком National Geographic , который напечатал атлас для детей с российским Крымом, однако никаких отзывов из печати или с полок магазинов тогда так и не произошло.

В 2014 году большинство жителей полуострова проголосовало на референдуме за возвращение своего региона в состав Российской Федерации.