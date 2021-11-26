«Посол [Украины в Испании] Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Аллегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике "Социальные науки" для 6-го класса средней школы издательства Edelvives по отношению к принадлежности Крымского полуострова РФ», — говорится в сообщении.
В посольстве потребовали отозвать весь тираж учебника и впредь не допускать столь «грубых ошибок».
«А Китаю слабо сделать замечание», — отреагировал на пост посольства один из украиноязычных пользователей, прикрепив к своему комментарию ссылку на карту мира 2018 года, изданную в КНР.
К слову, ранее на Украине возмущались и поступком National Geographic , который напечатал атлас для детей с российским Крымом, однако никаких отзывов из печати или с полок магазинов тогда так и не произошло.
В 2014 году большинство жителей полуострова проголосовало на референдуме за возвращение своего региона в состав Российской Федерации.