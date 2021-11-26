Меркель и Зеленский обсудили по телефону ситуацию в Донбассе и на украинско-российской границе.
И.о. канцлера Германии подтвердила свою поддержку «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины». Она заявила, что «их подрыв не останется без последствий».
«Собеседники согласились с необходимостью координации усилий международного сообщества в вопросе локализации угроз со стороны РФ и сохранения санкционной политики», — сообщила пресс-служба украинского президента.
Также стороны заявили о необходимости продолжения работы в нормандском формате.
Помимо этого, Меркель и Зеленский обсудили миграционный кризис на границах стран ЕС с Белоруссией. Они отметили важность координации действий для его решения между Украиной и Евросоюзом.
Украина и страны Запада заявляют об усилении «агрессивных действий» России у украинских границ. Ряд СМИ США заявили о концентрации российских войск на границе и обвинили Россию в подготовке «вторжения» на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, никому не угрожая. В МИД РФ подчеркнули, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.