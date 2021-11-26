Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что посягательство на территориальную целостность Украины не останется без последствий. Об этом 25 ноября сообщили на сайте главы украинского государства

Меркель рассказала, зачем Германии украинская ГТС при работающем «Северном потоке-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

И.о. канцлера Германии подтвердила свою поддержку «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины». Она заявила, что «их подрыв не останется без последствий».

«Собеседники согласились с необходимостью координации усилий международного сообщества в вопросе локализации угроз со стороны РФ и сохранения санкционной политики», — сообщила пресс-служба украинского президента.

Также стороны заявили о необходимости продолжения работы в нормандском формате.

Помимо этого, Меркель и Зеленский обсудили миграционный кризис на границах стран ЕС с Белоруссией. Они отметили важность координации действий для его решения между Украиной и Евросоюзом.

Украина и страны Запада заявляют об усилении «агрессивных действий» России у украинских границ. Ряд СМИ США заявили о концентрации российских войск на границе и обвинили Россию в подготовке «вторжения» на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, никому не угрожая. В МИД РФ подчеркнули, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.