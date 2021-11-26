В ходе эфира у министра спросили, ведут ли Украина с Россией тайные переговоры, на что Кулеба ответил: «Нет такого факта и быть не может». Журналисты предположили, что сепаратные переговоры могли произойти и без участия главы МИД, на что Кулеба отрезал: «Нет, не могли».
При этом в ответе на вопросы, верит ли он в идею возвращения Киева в рамки Минских переговоров, и действительно ли Украина находится под влиянием Запада, он сказал следующее:
«Это классический российский нарратив, что нужно вернуть Украину в лоно Минских договоренностей. Мы сейчас должны разговаривать как вернуть Россию к выполнению Минских договоренностей, потому что Украина как раз их придерживается. Минские договоренности начинаются с обязательства прекратить стрелять. Мы знаем все, что стреляют, убивают наших солдат, и мины ложатся на нашу землю. Поэтому, ни о каком возвращении Украины к выполнению Минских договоренностей не может идти речь, потому что мы их выполняем», — сказал министр.
В то же время Кулеба заявил, что не владеет информацией о том, будет ли в ближайшее время на Украине введено военное положение.
Между тем, многие представители государственной власти Украины неоднократно признавались, что страна не соблюдала и не будет соблюдать Минские соглашения, к чему их неоднократно призывала Российская Федерация.
Обращались представители России и к западным партнерам с просьбами прекратить вооружать украинские войска, однако вооружение продолжает поступать, в частности, буквально на днях Минобороны Украины показало кадры применения в Донбассе турецкого беспилотника «Байрактар», а затем украинские военные заявили о применении произведенного в США противоракетного комплекса «Джавелин».