Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не ведет с Россией сепаратных переговоров, то есть Киев и Москва не общаются за спиной у государств-союзников. Об этом он сказал 25 ноября в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1»

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При этом в ответе на вопросы, верит ли он в идею возвращения Киева в рамки Минских переговоров, и действительно ли Украина находится под влиянием Запада, он сказал следующее:

«Это классический российский нарратив, что нужно вернуть Украину в лоно Минских договоренностей. Мы сейчас должны разговаривать как вернуть Россию к выполнению Минских договоренностей, потому что Украина как раз их придерживается. Минские договоренности начинаются с обязательства прекратить стрелять. Мы знаем все, что стреляют, убивают наших солдат, и мины ложатся на нашу землю. Поэтому, ни о каком возвращении Украины к выполнению Минских договоренностей не может идти речь, потому что мы их выполняем», — сказал министр.

В то же время Кулеба заявил, что не владеет информацией о том, будет ли в ближайшее время на Украине введено военное положение.

Между тем, многие представители государственной власти Украины неоднократно признавались, что страна не соблюдала и не будет соблюдать Минские соглашения, к чему их неоднократно призывала Российская Федерация.

Обращались представители России и к западным партнерам с просьбами прекратить вооружать украинские войска, однако вооружение продолжает поступать, в частности, буквально на днях Минобороны Украины показало кадры применения в Донбассе турецкого беспилотника «Байрактар», а затем украинские военные заявили о применении произведенного в США противоракетного комплекса «Джавелин».